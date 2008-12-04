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Расписание матчей
Лех - Депортиво
Лех - Депортиво: обзор матча 04 декабря 2008
Лех
04.12.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа H, 4 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
43'
Э. Ренхифо
2'
Д. Колотто
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лех - Депортиво
Замена
Р. Левандовски
️️️️
С. Пешко
Замена
Х. Верду
️️️️
Г. Серхио
Желтая карточка
С. Стилич
Замена
Рики
️️️️
Миста
ГОЛ! 1:1!
Э. Ренхифо
Пас отдал
М. Арболеда
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Колотто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
3
Иван Джурджевич
ВР
27
Иван Турина
ВР
20
Златко Таневски
ЦЗ
5
Мануэль Арболеда
ЦЗ
22
Гжегож Войтковяк
ПЗ
6
Томаш Бандровски
ЛП
21
Славомир Пешко
ЦП
15
Рафал Муравски
(К)
ЦП
16
Якуб Вильк
АП
14
Семир Стилич
ПП
83
Эрнан Ренхифо
ЦФ
Главный тренер
Францишек Смуда
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
24
Писку
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
16
Филипе Луис
ПЗ
8
Идальго Кристиан
ЛП
21
Хуан Карлос Валерон
(К)
ЦП
16
Гонсалес Серхио
ЦП
6
Жулиан Де Гузман
ПП
24
Миста
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Лех
27
Кшиштоф Которовски
ВР
12
Давид Кухарски
ЦЗ
23
Марцин Кикут
ПЗ
9
Петр Рейсс
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Депортиво
83
Зе Каштру
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
25
Хоан Верду
АП
9
Омар Браво
ЦФ
11
Рики
ЦФ
3-4-1-1
3
Джурджевич
20
Таневски
5
Арболеда
22
Войтковяк
6
Бандровски
21
Пешко
15
Муравски
14
Стилич
16
Вильк
83
Ренхифо
4-4-1
1
Арансубиа
16
Луис
19
Колотто
22
Лопо
24
Писку
6
Де Гузман
21
Валерон
16
Серхио
8
Кристиан
24
Миста
21
Пешко
9
Левандовски
9
Левандовски
21
Пешко
7
Лафита
7
Лафита
16
Серхио
25
Верду
25
Верду
16
Серхио
24
Миста
11
Рики
11
Рики
24
Миста
Остались в запасе
Лех
Депортиво
9
Петр Рейсс
ЦФ
12
Давид Кухарски
ЦЗ
27
Кшиштоф Которовски
ВР
23
Марцин Кикут
ПЗ
Главный тренер
Францишек Смуда
83
Зе Каштру
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
9
Омар Браво
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
9
Петр Рейсс
ЦФ
12
Давид Кухарски
ЦЗ
27
Кшиштоф Которовски
ВР
23
Марцин Кикут
ПЗ
Остались в запасе
83
Зе Каштру
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
9
Омар Браво
ЦФ
Главный тренер
Францишек Смуда
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Лех - Депортиво
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Помощники судьи:
Мартин Крайанс
Том Хью Мерфи - оба Шотландия)
Стадион:
Городской стадион
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