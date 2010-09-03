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Расписание матчей
Олимпия - Дефенсор Спортинг
Олимпия - Дефенсор Спортинг: обзор матча 03 сентября 2010
Олимпия
03.09.2010, пятница, 05:15
Южноамериканский Кубок, Финал
1 : 1
Завершен
Дефенсор Спортинг
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Статистика
Личные встречи
Статистика матча Олимпия - Дефенсор Спортинг
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0
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0
0
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«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
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2025.12.25 11:46
Яя Туре может стать одноклубником Адебайора в парагвайской «Олимпии»
2020.02.11 23:40
1
Парагвайская «Олимпия» подписала Адебайора
2020.02.11 20:10
1
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
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