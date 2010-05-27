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Расписание матчей
Дания - Сенегал
Дания - Сенегал: обзор матча 27 мая 2010
Дания
27.05.2010, четверг, 22:15
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Сенегал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дания - Сенегал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
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2 : 4
01.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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Чемпионат мира, 1/16 финала
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5 : 0
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Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
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