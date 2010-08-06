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Расписание матчей
Даллас - Интер
Даллас - Интер: обзор матча 06 августа 2010
Даллас
06.08.2010, пятница, 05:00
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Даллас - Интер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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США. МЛС, 1/8 финала
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- : -
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29.10.2026
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3 : 0
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18.10.2026
Даллас
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
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22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
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08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
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31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
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