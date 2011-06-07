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Расписание матчей
Япония - Чехия
Япония - Чехия: обзор матча 07 июня 2011
Япония
07.06.2011, вторник, 14:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Чехия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Япония - Чехия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Япония
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 1
24.09.2026
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Чемпионат мира, 1/16 финала
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2 : 1
29.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 3 тур
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1 : 1
26.06.2026
Швеция
Чемпионат мира, 2 тур
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0 : 4
21.06.2026
Япония
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
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Испания
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03.10.2026
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29.09.2026
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1 : 2
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