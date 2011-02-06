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Расписание матчей
Университатя - Млада Болеслав
Университатя - Млада Болеслав: обзор матча 06 февраля 2011
Университатя
06.02.2011, воскресенье, 14:30
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Млада Болеслав
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Университатя - Млада Болеслав
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Млада Болеслав
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