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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Лутон Таун
Кристал Пэлас - Лутон Таун: обзор матча 09 марта 2024
Кристал Пэлас
09.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Лутон Таун
11'
Ж. Матета
90+6'
К. Вудроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Лутон Таун
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
К. Вудроу
Пас отдал
Э. Таунсенд
90'
+1
Желтая карточка
Л. Берри
87'
Замена
Л. Берри
️️️️
Д. Кларк
87'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Ч. Огбене
Желтая карточка
Д. Муньос
86'
81'
Замена
К. Вудроу
️️️️
Г. Ошо
Замена
У. Хьюз
️️️️
А. Уортон
81'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Матета
81'
Замена
Н. Ахамада
️️️️
Ж. Айю
70'
62'
Замена
Д. Хасиока
️️️️
Т. Менжи
57'
Желтая карточка
Р. Бурк
Желтая карточка
Э. Эзе
39'
27'
Желтая карточка
И. Каборе
ГОЛ! 1:0!
Ж. Матета
Пас отдал
Д. Муньос
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
(К)
ПЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
19
Тахит Чон
ПВ
9
Карлтон Моррис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
4
Давид Озо
ОП
42
Каден Родни
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Люк Планж
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
14
Даики Хасиока
ПЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
6
Аксель Пизольд
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
3-2-2-1-2
26
Джонстон
25
Уорд
2
Андерсен
26
Ричардс
3
Митчелл
27
Муньос
8
Лерма
20
Уортон
10
Эзе
14
Матета
10
Айю
4-1-3-2
1
Камински
12
Каборе
15
Менжи
32
Бурк
4
Ошо
6
Баркли
19
Чон
45
Даути
27
Огбене
9
Моррис
18
Кларк
10
Айю
8
Ахамада
8
Ахамада
10
Айю
20
Уортон
19
Хьюз
19
Хьюз
20
Уортон
14
Матета
29
Эдуард
29
Эдуард
14
Матета
15
Менжи
14
Хасиока
14
Хасиока
15
Менжи
18
Кларк
8
Берри
8
Берри
18
Кларк
27
Огбене
25
Таунсенд
25
Таунсенд
27
Огбене
4
Ошо
12
Вудроу
12
Вудроу
4
Ошо
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Лутон Таун
1
Дин Хендерсон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
4
Давид Озо
ОП
42
Каден Родни
ОП
7
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
6
Аксель Пизольд
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
4
Давид Озо
ОП
42
Каден Родни
ОП
7
Люк Планж
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
6
Аксель Пизольд
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Кристал Пэлас - Лутон Таун
2
3
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
6
Нарушения
20
11
Офсайды
0
1
Количество передач
427
403
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
7
0
xG (ожидаемые голы)
2.37
0.66
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Sunny Singh Gill, England
Стадион:
Селхарст Парк
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