Расписание матчей
Лига чемпионов
Црвена Звезда - Пафос
Црвена Звезда - Пафос: онлайн-трансляция 19 августа 2025
Црвена Звезда
19.08.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, Play-offs
- : -
Ответный матч – 26.08.2025
Не начался
Пафос
Матч
Статистика матча Црвена Звезда - Пафос
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Црвена Звезда
Пафос
Жена Тикнизяна Ромашкина поделилась впечатлениями от Белграда: «Очень обидно»
Вчера, 15:29
8
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Пафос» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 18:55
«Црвена Звезда» – «Лех»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.72
11 августа, 09:08
«Пафос» – «Динамо Киев»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.72
11 августа, 08:56
Жена Тикнизяна Ромашкина поделилась впечатлениями от Белграда: «Очень обидно»
Вчера, 15:29
8
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Црвена Звезда» – «Лех»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.72
11 августа, 09:08
«Лех» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2025
6 августа, 20:20
«Лех» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 6 августа 2025 с коэффициентом 2.10
5 августа, 08:48
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Пафос» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 18:55
«Пафос» – «Динамо Киев»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.72
11 августа, 08:56
«Динамо» Киев – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2025
5 августа, 19:50
38-летний Давид Луис будет выступать в одной лиге с Кокориным
3 августа, 22:03
Лига чемпионов
Будущие
Лига чемпионов, Play-offs
Рейнджерс
- : -
19.08.2025
Брюгге
Лига чемпионов, Play-offs
Црвена Звезда
- : -
19.08.2025
Пафос
Лига чемпионов, Play-offs
Ференцварош
- : -
19.08.2025
Карабах
Лига чемпионов, Play-offs
Фенербахче
- : -
20.08.2025
Бенфика
Лига чемпионов, Play-offs
Селтик
- : -
20.08.2025
Кайрат
Лига чемпионов, Play-offs
Рейнджерс
- : -
19.08.2025
Брюгге
Лига чемпионов, Play-offs
Црвена Звезда
- : -
19.08.2025
Пафос
Лига чемпионов, Play-offs
Ференцварош
- : -
19.08.2025
Карабах
Лига чемпионов, Play-offs
Фенербахче
- : -
20.08.2025
Бенфика
Лига чемпионов, Play-offs
Селтик
- : -
20.08.2025
Кайрат
Последние матчи
Црвена Звезда
Пафос
Сербия. Суперлига, 5 тур
Младост
1 : 4
15.08.2025
Црвена Звезда
Лига чемпионов, 3 раунд
Црвена Звезда
1 : 1
12.08.2025
Лех
Лига чемпионов, 3 раунд
Пафос
2 : 0
12.08.2025
Динамо К
Сербия. Суперлига, 4 тур
Црвена Звезда
1 : 0
09.08.2025
ТСЦ Бачка Топола
Лига чемпионов, 3 раунд
Лех
1 : 3
06.08.2025
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 5 тур
Младост
1 : 4
15.08.2025
Црвена Звезда
Лига чемпионов, 3 раунд
Црвена Звезда
1 : 1
12.08.2025
Лех
Сербия. Суперлига, 4 тур
Црвена Звезда
1 : 0
09.08.2025
ТСЦ Бачка Топола
Лига чемпионов, 3 раунд
Лех
1 : 3
06.08.2025
Црвена Звезда
Лига чемпионов, 2 раунд
Црвена Звезда
5 : 1
29.07.2025
Линкольн
Лига чемпионов, 3 раунд
Пафос
2 : 0
12.08.2025
Динамо К
Лига чемпионов, 3 раунд
Динамо К
0 : 1
05.08.2025
Пафос
Лига чемпионов, 2 раунд
Маккаби
0 : 1
30.07.2025
Пафос
Лига чемпионов, 2 раунд
Пафос
1 : 1
22.07.2025
Маккаби
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Пафос
2 : 0
18.05.2025
АЕК
