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Расписание матчей
Университатя Клуж - Црвена Звезда
Университатя Клуж - Црвена Звезда: обзор матча 08 февраля 2011
Университатя Клуж
08.02.2011, вторник, 19:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Црвена Звезда
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Университатя Клуж - Црвена Звезда
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
- : -
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 0
07.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 3
23.10.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя Клуж
2 : 2
19.10.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя Клуж
0 : 0
12.10.2026
Рапид
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
- : -
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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