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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Кроули Таун - Форест Грин
Кроули Таун - Форест Грин: обзор матча 17 февраля 2024
Кроули Таун
17.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 34 тур
2 : 0
Завершен
Форест Грин
39'
Д. Орси
87'
K. Lolos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кроули Таун - Форест Грин
ГОЛ! 2:0!
K. Lolos
Пас отдал
К. Гордон
87'
80'
Замена
Т. Омотойе
️️️️
М. Ойеделе
Замена
J. Roles
️️️️
Д. Орси
73'
68'
Желтая карточка
E. Osadebe
Замена
K. Lolos
️️️️
A. Campbell
56'
Замена
H. Forster
️️️️
J. Kelly
56'
Замена
К. Гордон
️️️️
Н. Царулла
56'
46'
Замена
М. Ойеделе
️️️️
M. Stevens
46'
Замена
H. Bunker
️️️️
K. McAllister
ГОЛ! 1:0!
Д. Орси
Пас отдал
Н. Царулла
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
3
Дион Конрой
ЦЗ
5
Harry Ransom
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
26
Jay Williams
ЦП
4
Лайам Келли
(К)
ЦП
49
Ronan Darcy
ЦП
25
Ник Царулла
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Форест Грин
21
Vicente Reyes
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Райан Иннис
(К)
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
14
Mathew Stevens
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Кроули Таун
13
Ryan Sandford
ВР
2
Келлан Гордон
ПАЗ
20
Joy Mukena
ЦП
7
Harry Forster
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
8
Макси Ойеделе
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
3-3-4
34
3
Конрой
5
12
Райт
26
4
Келли
49
25
Царулла
9
Орси
28
19
4-1-1-4
21
25
Дабо
36
Кио
5
Иннис
2
Томпсон
8
МакКэн
6
3
7
27
Доидж
14
25
Царулла
2
Гордон
2
Гордон
25
Царулла
19
7
7
19
9
Орси
11
11
9
Орси
28
17
17
28
14
8
Ойеделе
8
Ойеделе
14
7
16
16
7
Ойеделе
14
Омотойе
14
Омотойе
Ойеделе
Остались в запасе
Кроули Таун
Форест Грин
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
20
Jamie Searle
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
28
Каллум Джонс
ЦП
Главный тренер
Трой Дини
Остались в запасе
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
28
Каллум Джонс
ЦП
Главный тренер
Скотт Линдси
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Кроули Таун - Форест Грин
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
7
Количество передач
525
382
Сейвы
4
3
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
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