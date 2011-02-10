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Расписание матчей
Венесуэла - Коста-Рика
Венесуэла - Коста-Рика: обзор матча 10 февраля 2011
Венесуэла
10.02.2011, четверг, 03:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Коста-Рика
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Венесуэла - Коста-Рика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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