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Расписание матчей
Коста-Рика - Китай
Коста-Рика - Китай: обзор матча 27 марта 2011
Коста-Рика
27.03.2011, воскресенье, 01:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Китай
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Коста-Рика - Китай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
- : -
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 2
27.03.2026
Коста-Рика
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Коста-Рика
0 : 0
19.11.2025
Гондурас
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
- : -
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
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3 : 0
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