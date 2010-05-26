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Расписание матчей
Франция - Коста-Рика
Франция - Коста-Рика: обзор матча 26 мая 2010
Франция
26.05.2010, среда, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Коста-Рика
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Франция - Коста-Рика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Франция
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
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19.07.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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