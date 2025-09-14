Введите ваш ник на сайте
ФК Андорра - Кордоба: онлайн-трансляция 14 сентября 2025

ФК Андорра
14.09.2025, воскресенье, 18:00
Испания. Сегунда, 5 тур
- : -
Не начался
Кордоба
Матч Таблица
Статистика матча ФК Андорра - Кордоба
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
ФК Андорра
Кордоба
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 1 тур
Гранада
- : -
16.08.2025
Депортиво
Испания. Сегунда, 1 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
17.08.2025
Сарагоса
Испания. Сегунда, 1 тур
Расинг
- : -
17.08.2025
Кастельон
Испания. Сегунда, 1 тур
Малага
- : -
17.08.2025
Эйбар
Испания. Сегунда, 1 тур
Лас-Пальмас
- : -
17.08.2025
Андорра
Испания. Сегунда, 1 тур
Гранада
- : -
16.08.2025
Депортиво
Испания. Сегунда, 1 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
17.08.2025
Сарагоса
Испания. Сегунда, 1 тур
Расинг
- : -
17.08.2025
Кастельон
Испания. Сегунда, 1 тур
Малага
- : -
17.08.2025
Эйбар
Испания. Сегунда, 1 тур
Лас-Пальмас
- : -
17.08.2025
Андорра
Испания. Сегунда, 1 тур
Спортинг
- : -
17.08.2025
Кордоба
Последние матчи
Все
ФК Андорра
Кордоба
Кордоба
1 : 1
01.06.2025
Альбасете
Испания. Сегунда, 41 тур
Эйбар
4 : 1
25.05.2025
Кордоба
Испания. Сегунда, 40 тур
Кордоба
1 : 2
19.05.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Бургос
3 : 2
10.05.2025
Кордоба
Испания. Сегунда, 38 тур
Кордоба
4 : 2
02.05.2025
Кадис
