Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Кельн - Бавария
Кельн - Бавария: онлайн-трансляция 29 октября 2025
Кельн
29.10.2025, среда, 22:45
Германия. Кубок, 2 раунд
- : -
Не начался
Бавария
Матч
Личные встречи
Статистика матча Кельн - Бавария
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Кельн
Бавария
Чемпион мира-2014 объявил о завершении карьеры: «Время пришло»
Вчера, 22:15
1
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Вчера, 20:33
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 1-го тура общего этапа
Вчера, 18:50
1
«РБ Лейпциг» – «Кельн»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.85
Вчера, 09:23
«Хоффенхайм» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.45
Вчера, 09:17
«РБ Лейпциг» – «Кельн»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.85
Вчера, 09:23
Игрок «Кельна» порвал «кресты» в 3-й раз за 1,5 года
13 сентября, 14:15
«Кельн» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.77
30 августа, 09:58
«Майнц» – «Кельн»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 3.35
23 августа, 13:33
3-кратный чемпион Германии вернулся в Бундеслигу, в стыках выступит клуб, никогда не игравший в элите
19 мая, 14:29
Чемпион мира-2014 объявил о завершении карьеры: «Время пришло»
Вчера, 22:15
1
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Вчера, 20:33
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 1-го тура общего этапа
Вчера, 18:50
1
«Хоффенхайм» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.45
Вчера, 09:17
Кейн побил рекорд Бекхэма в Лиге чемпионов
18 сентября, 13:53
Больше новостей
Германия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Германия. Кубок, 2 раунд
Герта
- : -
28.10.2025
Эльверсберг
Германия. Кубок, 2 раунд
Хайденхайм
- : -
28.10.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 2 раунд
Вольфсбург
- : -
28.10.2025
Хольштайн
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт
- : -
28.10.2025
Боруссия Д
Германия. Кубок, 2 раунд
Санкт-Паули
- : -
28.10.2025
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 2 раунд
Герта
- : -
28.10.2025
Эльверсберг
Германия. Кубок, 2 раунд
Хайденхайм
- : -
28.10.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 2 раунд
Вольфсбург
- : -
28.10.2025
Хольштайн
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт
- : -
28.10.2025
Боруссия Д
Германия. Кубок, 2 раунд
Санкт-Паули
- : -
28.10.2025
Хоффенхайм
Последние матчи
Все
Кельн
Бавария
Лига чемпионов, 1 тур
Бавария
3 : 1
17.09.2025
Челси
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
5 : 0
13.09.2025
Гамбург
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсбург
3 : 3
13.09.2025
Кельн
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кельн
4 : 1
31.08.2025
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 2 тур
Аугсбург
2 : 3
30.08.2025
Бавария
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсбург
3 : 3
13.09.2025
Кельн
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кельн
4 : 1
31.08.2025
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 1 тур
Майнц
0 : 1
24.08.2025
Кельн
Германия. Кубок, 1 раунд
Ян Регенсбург
1 : 2
17.08.2025
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Кельн
4 : 0
18.05.2025
Кайзерслаутерн
Лига чемпионов, 1 тур
Бавария
3 : 1
17.09.2025
Челси
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
5 : 0
13.09.2025
Гамбург
Германия. Бундеслига, 2 тур
Аугсбург
2 : 3
30.08.2025
Бавария
Германия. Кубок, 1 раунд
Веен
2 : 3
27.08.2025
Бавария
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
6 : 0
22.08.2025
РБ Лейпциг
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: