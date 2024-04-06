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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Рексхэм
Колчестер Юнайтед - Рексхэм: обзор матча 06 апреля 2024
Колчестер Юнайтед
06.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 43 тур
1 : 2
Завершен
Рексхэм
54'
J. Akinde
62'
П. Маллин
85'
M. Cleworth
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Рексхэм
Замена
M. Jay
️️️️
Т. Даллисон
89'
85'
ГОЛ! 1:2!
M. Cleworth
Пас отдал
Д. Эванс
84'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
П. Маллин
84'
Замена
L. Bolton
️️️️
R. Barnett
Замена
N. Chilvers
️️️️
A. Smith
80'
Замена
Д. Феврье
️️️️
Э. Яндоло
67'
Замена
С. Товид
️️️️
J. Akinde
67'
67'
Замена
O. Palmer
️️️️
С. Флетчер
62'
ГОЛ! 1:1!
П. Маллин
Пас отдал
R. Barnett
ГОЛ! 1:0!
J. Akinde
Пас отдал
К. Макгихан
54'
34'
Замена
E. Lee
️️️️
Д. Менди
29'
Желтая карточка
Д. Эванс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
6
Том Даллисон
ЦЗ
4
Jay Mingi
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
7
Гарри Андерсон
ПВ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
6
Thomas O'Connor
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
10
Пол Маллин
(К)
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Колчестер Юнайтед
4
F. Kelleher
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
12
Sam Hornby
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
8
Luke Bolton
ЦП
15
Jordan Davies
ЦП
4
Ben Tozer
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
2-4-1-3
1
Гудман
3
Яндоло
6
Даллисон
4
16
Рид
12
8
Макгихан
7
Андерсон
14
14
Хоппер
5
4-4-2
13
Оконкво
4
6
19
17
Менди
7
Кэннон
16
МакКлин
12
Эванс
6
26
Флетчер
10
Маллин
3
Яндоло
11
Феврье
11
Феврье
3
Яндоло
6
Даллисон
27
27
6
Даллисон
12
14
14
12
14
34
Товид
34
Товид
14
19
8
8
19
17
Менди
18
18
17
Менди
10
Маллин
7
Мэрриот
7
Мэрриот
10
Маллин
26
Флетчер
28
28
26
Флетчер
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Рексхэм
4
F. Kelleher
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
33
Mark Howard
ВР
15
Jordan Davies
ЦП
4
Ben Tozer
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Остались в запасе
4
F. Kelleher
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
15
Jordan Davies
ЦП
4
Ben Tozer
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Рексхэм
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
7
10
Количество передач
447
333
Сейвы
0
1
Точность передач %
74
66
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
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