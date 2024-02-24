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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Саттон Юнайтед - Колчестер Юнайтед
Саттон Юнайтед - Колчестер Юнайтед: обзор матча 24 февраля 2024
Саттон Юнайтед
24.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 35 тур
1 : 1
Завершен
Колчестер Юнайтед
18'
C. Lakin
7'
К. Макгихан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саттон Юнайтед - Колчестер Юнайтед
90'
+6
Желтая карточка
Э. Яндоло
90'
+4
Замена
J. Mingi
️️️️
К. Макгихан
Желтая карточка
B. Goodliffe
88'
83'
Замена
M. Jay
️️️️
Д. Феврье
Пенальти не реализован!
Г. Смит
80'
75'
Желтая карточка
А. Рид
Замена
S. Duke-McKenna
️️️️
К. Клэй
69'
Замена
O. Sanderson
️️️️
Д. Коли
69'
64'
Замена
M. Egbo
️️️️
Д. Ричардсон
64'
Замена
Т. Хоппер
️️️️
J. Akinde
36'
Желтая карточка
Д. Ричардсон
Желтая карточка
C. Eastmond
32'
ГОЛ! 1:1!
C. Lakin
18'
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Макгихан
Пас отдал
J. Akinde
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саттон Юнайтед
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
30
Джо Киззи
ЦЗ
15
Craig Eastmond
(К)
ЦП
42
Sam Hart
ЦП
7
Джош Коли
АП
23
Ryan Jackson
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
12
Alistair Smith
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
14
Noah Chilvers
ЦФ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Саттон Юнайтед
41
Sam Roberts
ВР
6
Jack Taylor
ЦП
18
O. Sanderson
ЦФ
14
Deon Moore
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
Колчестер Юнайтед
6
Том Даллисон
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
4
Jay Mingi
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
3-2-1-5
3
5
30
Киззи
15
42
7
Коли
10
Смит
25
8
16
Клэй
23
3-3-1-3
1
Гудман
2
Ричардсон
26
3
Яндоло
12
8
Макгихан
16
Рид
11
Феврье
14
5
14
7
Коли
18
18
7
Коли
16
Клэй
10
10
16
Клэй
8
Макгихан
4
4
8
Макгихан
2
Ричардсон
18
18
2
Ричардсон
11
Феврье
27
27
11
Феврье
14
14
Хоппер
14
Хоппер
14
Остались в запасе
Саттон Юнайтед
Колчестер Юнайтед
41
Sam Roberts
ВР
6
Jack Taylor
ЦП
14
Deon Moore
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
6
Том Даллисон
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
41
Sam Roberts
ВР
6
Jack Taylor
ЦП
14
Deon Moore
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
Остались в запасе
6
Том Даллисон
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Саттон Юнайтед - Колчестер Юнайтед
2
3
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
15
12
Офсайды
4
8
Количество передач
240
332
Сейвы
3
2
Точность передач %
49
65
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
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Саттон Юнайтед
Колчестер Юнайтед
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
8
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
2017.02.23 13:04
3
Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
2017.02.22 09:29
5
«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»
2017.02.21 20:01
10
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
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