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Расписание матчей
Чили - Замбия
Чили - Замбия: обзор матча 27 мая 2010
Чили
27.05.2010, четверг, 03:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Замбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Чили - Замбия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
- : -
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
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Чили
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Товарищеские матчи. Сборные
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Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
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