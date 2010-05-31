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Расписание матчей
Чили - Израиль
Чили - Израиль: обзор матча 31 мая 2010
Чили
31.05.2010, понедельник, 06:15
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Израиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Чили - Израиль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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