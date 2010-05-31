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Расписание матчей
Чикаго Файр - Милан
Чикаго Файр - Милан: обзор матча 31 мая 2010
Чикаго Файр
31.05.2010, понедельник, 04:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Чикаго Файр - Милан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чикаго Файр
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Чикаго Файр
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28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
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0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
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