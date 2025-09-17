Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Ульсан Хендэ - Чэнду Рончен
Ульсан Хендэ - Чэнду Рончен: обзор матча 17 сентября 2025
Ульсан Хендэ
17.09.2025, среда, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 1 тур
2 : 1
Завершен
Чэнду Рончен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ульсан Хендэ - Чэнду Рончен
Новости команд
Все
Ульсан Хендэ
Чэнду Рончен
Клубный ЧМ. «Боруссия» победила (1:0) «Ульсан Хендэ» и выиграла группу
26 июня, 00:01
«Боруссия Д» – «Ульсан Хендэ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2025
25 июня, 20:50
«Боруссия Д» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 25 июня 2025 с коэффициентом 1.65
24 июня, 13:17
Прогноз на точный счет матча «Боруссия Д» – «Ульсан Хендэ»: Клубный чемпионат мира, 25 июня 2025
24 июня, 10:20
Клубный ЧМ. «Интер» одержал волевую победу над японским клубом, забив на 90+2-й минуте
22 июня, 08:20
Слуцкий объяснил поражение «Шанхай Шэньхуа» от «Чэнду Рончен»
2 мая, 20:08
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерял лидерство в чемпионате Китая, впервые проиграв в этом сезоне
2 мая, 16:50
«Шанхай Порт» – «Чэнду Рончен»: прогноз и ставки на матч Суперлига 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.70
19 апреля, 12:10
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с 3-й командой Китая (1:1)
25 января, 17:26
Слуцкий высказался перед потенциально чемпионским матчем «Шанхай Шэньхуа»
2 ноября 2024, 01:11
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ульсан Хендэ
Чэнду Рончен
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.09.2025
Чэнду Рончен
Южная Корея. Кей-лига, 29 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
13.09.2025
Ульсан Хендэ
Китай. Суперлига, 24 тур
Чэнду Рончен
1 : 0
12.09.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 23 тур
Чэнду Рончен
4 : 1
30.08.2025
Шанхай Порт
Южная Корея. Кей-лига, 28 тур
Ульсан Хендэ
0 : 2
30.08.2025
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.09.2025
Чэнду Рончен
Южная Корея. Кей-лига, 29 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
13.09.2025
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 28 тур
Ульсан Хендэ
0 : 2
30.08.2025
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
Сеул
3 : 2
24.08.2025
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 26 тур
Сувон
4 : 2
16.08.2025
Ульсан Хендэ
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.09.2025
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 24 тур
Чэнду Рончен
1 : 0
12.09.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 23 тур
Чэнду Рончен
4 : 1
30.08.2025
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 22 тур
Юньнань Юкунь
1 : 5
23.08.2025
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 21 тур
Чэнду Рончен
0 : 0
16.08.2025
Циндао Хайню
