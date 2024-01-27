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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Дерби Каунти - Челтенхэм
Дерби Каунти - Челтенхэм: обзор матча 27 января 2024
Дерби Каунти
27.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Челтенхэм
60'
М. Берд
81'
Д. Коллинс
50'
L. Sercombe
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Челтенхэм
Желтая карточка
К. Уилсон
89'
84'
Замена
Н. Бутлер-Ойедеджи
️️️️
У. Ферри
ГОЛ! 2:1!
Д. Коллинс
Пас отдал
Н. Мендес-Лэйнг
81'
77'
Замена
К. Томпсон
️️️️
T. Pett
70'
Желтая карточка
S. Long
65'
Замена
J. Harrop
️️️️
L. Sercombe
65'
Замена
L. Kinsella
️️️️
E. Bonds
Замена
Л. Томпсон
️️️️
К. Блэкетт-Тэйлор
64'
Замена
С. Брэдли
️️️️
К. Хурихейн
63'
Замена
Т. Форна
️️️️
Т. Баркуйзен
63'
ГОЛ! 1:1!
М. Берд
60'
55'
Желтая карточка
L. Freestone
50'
ГОЛ! 0:1!
L. Sercombe
Пас отдал
S. Long
46'
Замена
А. Кина
️️️️
R. Street
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
18
Макс Берд
ОП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Конор Хурихейн
(К)
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
16
Elliot Bonds
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
17
Robert Street
ЦФ
9
G. Lloyd
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
3
Sean Long
(К)
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ОП
20
Даррен Робинсон
ОП
14
Тайрис Форна
ЦП
42
Адебайо Фапету
ЦП
23
Джо Уорд
ПП
Челтенхэм
21
James Pardington
ВР
6
Кертис Томпсон
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
33
Liam Smith
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
3-1-3-2-1
31
Викерс
12
Уилсон
44
Кашин
35
Нельсон
18
Берд
29
Баркуйзен
14
Хурихейн
11
Мендес-Лэйнг
32
Сибли
33
Блэкетт-Тэйлор
17
Коллинс
2-2-5
23
Саутвуд
33
Дэйвис
5
Смит
16
11
Ферри
9
6
3
4
8
14
Хурихейн
15
Брэдли
15
Брэдли
14
Хурихейн
33
Блэкетт-Тэйлор
16
Томпсон
16
Томпсон
33
Блэкетт-Тэйлор
29
Баркуйзен
14
Форна
14
Форна
29
Баркуйзен
4
6
Томпсон
6
Томпсон
4
8
25
25
8
16
4
4
16
17
9
Кина
9
Кина
17
11
Ферри
11
Бутлер-Ойедеджи
11
Бутлер-Ойедеджи
11
Ферри
Остались в запасе
Дерби Каунти
Челтенхэм
33
Джо Уайлдсмит
ВР
20
Даррен Робинсон
ОП
42
Адебайо Фапету
ЦП
23
Джо Уорд
ПП
Главный тренер
Пол Уорн
21
James Pardington
ВР
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
20
Даррен Робинсон
ОП
42
Адебайо Фапету
ЦП
23
Джо Уорд
ПП
Остались в запасе
21
James Pardington
ВР
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Дерби Каунти - Челтенхэм
1
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
1
Нарушения
12
11
Офсайды
5
1
Количество передач
379
312
Сейвы
2
0
Точность передач %
69
55
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
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