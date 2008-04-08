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Расписание матчей
Челси - Фенербахче
Челси - Фенербахче: обзор матча 08 апреля 2008
Челси
08.04.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Фенербахче
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Матчи команд
Челси
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Челси
- : -
21.11.2026
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31.10.2026
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24.10.2026
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Славия
Информация о матче
Главный судья:
Херберт Фандель
(Кильбург)
Помощники судьи:
Карстен Кадах
Фолькер Вецель (оба - Германия)
Делегат:
Гейр Торстейнссон (Исландия)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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