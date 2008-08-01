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Расписание матчей
Локомотив - Челси
Локомотив - Челси: обзор матча 01 августа 2008
Локомотив
01.08.2008, пятница, 21:15
Кубок РЖД, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Локомотив - Челси
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Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Первый" 22:30 (в записи)
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