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Расписание матчей
ЧФР Клуж - Рид
ЧФР Клуж - Рид: обзор матча 01 февраля 2011
ЧФР Клуж
01.02.2011, вторник, 19:00
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ЧФР Клуж - Рид
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Стадион:
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