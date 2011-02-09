Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
ЧФР Клуж - Литекс
ЧФР Клуж - Литекс: обзор матча 09 февраля 2011
ЧФР Клуж
09.02.2011, среда, 19:00
Товарищеские матчи
3 : 2
Завершен
Литекс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ЧФР Клуж - Литекс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
12.10.2026
ЧФР Клуж
Литекс
Товарищеские матчи
Литекс
1 : 3
11.02.2016
Спартак
Товарищеские матчи
Рубин
2 : 1
08.02.2016
Литекс
Лига Европы, 1 раунд
Литекс
2 : 2
09.07.2015
Елгава
Лига Европы, 1 раунд
Елгава
1 : 1
02.07.2015
Литекс
Товарищеские матчи
Динамо
4 : 0
13.02.2015
Литекс
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
Новости команд
Все
ЧФР Клуж
Литекс
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ
19 февраля
4
Казахстанский клуб хочет усилиться двумя экс-игроками «Челси»
28 января
У московского клуба сорвался трансфер экс-игрока ЦСКА
25 января
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ
19 февраля
4
Казахстанский клуб хочет усилиться двумя экс-игроками «Челси»
28 января
У московского клуба сорвался трансфер экс-игрока ЦСКА
25 января
Товарищеские матчи. «Спартак» обыграл «Литекс»
2016.02.11 21:03
4
Товарищеский матч. «Рубин» справился с «Литексом»
2016.02.08 19:45
Киевское «Динамо» проведет 6 товарищеских матчей на сборе в Испании
2016.02.03 22:22
«Литекс» исключен из чемпионата Болгарии
2015.12.16 20:45
2
«Лудогорец» угрожает сняться с чемпионата Болгарии из-за несправедливого судейства
2015.12.14 23:47
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+