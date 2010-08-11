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Расписание матчей
Черногория - Северная Ирландия
Черногория - Северная Ирландия: обзор матча 11 августа 2010
Черногория
11.08.2010, среда, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Северная Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Черногория - Северная Ирландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Лига наций, 5 тур
Черногория
- : -
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
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02.10.2026
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- : -
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0 : 0
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Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
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