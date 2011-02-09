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Расписание матчей
Пандурий - Черно Море
Пандурий - Черно Море: обзор матча 09 февраля 2011
Пандурий
09.02.2011, среда, 16:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Черно Море
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Пандурий - Черно Море
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Пандурий
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
2 : 1
04.08.2016
Пандурий
Лига Европы, 3 раунд
Пандурий
1 : 3
28.07.2016
Маккаби
Товарищеские матчи
Динамо
2 : 2
30.01.2016
Пандурий
Лига Европы, 6 тур
Пандурий
0 : 0
12.12.2013
Пасуш де Феррейра
Лига Европы, 5 тур
Днепр
4 : 1
29.11.2013
Пандурий
Черно Море
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
- : -
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 11 тур
Черно Море
0 : 2
11.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 10 тур
Арда
1 : 1
19.09.2026
Черно Море
Информация о матче
Стадион:
Тудор Владимиреску
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