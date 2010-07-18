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Расписание матчей
Сиэтл - Селтик
Сиэтл - Селтик: обзор матча 18 июля 2010
Сиэтл
18.07.2010, воскресенье, 23:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Селтик
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сиэтл - Селтик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
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