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Расписание матчей
Селтик - Лион
Селтик - Лион: обзор матча 31 июля 2010
Селтик
31.07.2010, суббота, 17:00
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Лион
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Селтик - Лион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Селтик
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01.11.2026
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22.10.2026
Лион
Информация о матче
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