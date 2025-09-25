«Райо Вальекано» – «Сельта»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 2.30

«Штутгарт» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 19 сентября 2025 с коэффициентом 1.82

«Сельта» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

«Сельта» – «Жирона»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.65

«Сельта» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2025