Главная
Расписание матчей
Лига Европы
Штутгарт - Сельта
Штутгарт - Сельта: онлайн-трансляция 25 сентября 2025
Штутгарт
25.09.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
- : -
Не начался
Сельта
Матч
Таблица
Статистика матча Штутгарт - Сельта
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Штутгарт
Сельта
«Райо Вальекано» – «Сельта»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 2.30
20 сентября, 09:25
«Штутгарт» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 19 сентября 2025 с коэффициентом 1.82
18 сентября, 08:44
«Сельта» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025
14 сентября, 13:50
«Сельта» – «Жирона»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.65
13 сентября, 09:09
«Сельта» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2025
31 августа, 16:50
«Штутгарт» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 19 сентября 2025 с коэффициентом 1.82
18 сентября, 08:44
«Ньюкасл» купил немца за 85 миллионов
30 августа, 13:14
2
«Штутгарт» – «Боруссия М»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 1.85
29 августа, 11:45
«Ньюкасл» заменит Исака форвардом за 90 миллионов
28 августа, 20:44
«Унион» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.95
22 августа, 09:31
«Райо Вальекано» – «Сельта»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 2.30
20 сентября, 09:25
«Сельта» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025
14 сентября, 13:50
«Сельта» – «Жирона»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.65
13 сентября, 09:09
«Сельта» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2025
31 августа, 16:50
«Сельта» – «Вильярреал»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 8.50
30 августа, 12:06
Больше новостей
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы, 1 тур
Лилль
- : -
25.09.2025
Бранн
Лига Европы, 1 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
25.09.2025
ФКСБ
Лига Европы, 1 тур
Утрехт
- : -
25.09.2025
Лион
Лига Европы, 1 тур
Штутгарт
- : -
25.09.2025
Сельта
Лига Европы, 1 тур
Рейнджерс
- : -
25.09.2025
Генк
Лига Европы, 1 тур
Лилль
- : -
25.09.2025
Бранн
Лига Европы, 1 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
25.09.2025
ФКСБ
Лига Европы, 1 тур
Утрехт
- : -
25.09.2025
Лион
Лига Европы, 1 тур
Штутгарт
- : -
25.09.2025
Сельта
Лига Европы, 1 тур
Рейнджерс
- : -
25.09.2025
Генк
Лига Европы, 1 тур
Ференцварош
- : -
25.09.2025
Виктория
Лига Европы, 1 тур
Янг Бойз
- : -
25.09.2025
Панатинаикос
Лига Европы, 1 тур
Астон Вилла
- : -
25.09.2025
Болонья
Лига Европы, 1 тур
Зальцбург
- : -
25.09.2025
Порту
Лига Европы, 2 тур
Рома
- : -
02.10.2025
Лилль
Последние матчи
Все
Штутгарт
Сельта
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
1 : 1
21.09.2025
Сельта
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
2 : 0
19.09.2025
Санкт-Паули
Испания. Примера, 4 тур
Сельта
1 : 1
14.09.2025
Жирона
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
3 : 1
13.09.2025
Штутгарт
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
1 : 1
31.08.2025
Вильярреал
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
2 : 0
19.09.2025
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
3 : 1
13.09.2025
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт
1 : 0
30.08.2025
Боруссия М
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
4 : 4
26.08.2025
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион
2 : 1
23.08.2025
Штутгарт
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
1 : 1
21.09.2025
Сельта
Испания. Примера, 4 тур
Сельта
1 : 1
14.09.2025
Жирона
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
1 : 1
31.08.2025
Вильярреал
Испания. Примера, 6 тур
Сельта
1 : 1
27.08.2025
Бетис
Испания. Примера, 2 тур
Мальорка
1 : 1
23.08.2025
Сельта
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: