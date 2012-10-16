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Расписание матчей
Россия (мол) - Чехия (мол)
Россия (мол) - Чехия (мол): обзор матча 16 октября 2012
Россия (мол)
16.10.2012, вторник, 16:30
Сборные. До 21 года. Отборочный турнир к Евро-2013
2 : 2
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Чехия (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Россия (мол) - Чехия (мол)
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Россия (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь (мол)
5 : 1
15.06.2023
Россия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Дания (мол)
3 : 0
31.03.2021
Россия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Россия (мол)
0 : 2
28.03.2021
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Россия (мол)
4 : 1
25.03.2021
Исландия (мол.)
Кубок Содружества, 1/4 финала
Россия (мол)
0 : 2
21.01.2015
ЮАР (мол.)
Чехия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Словения (мол)
0 : 2
18.06.2025
Чехия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Чехия (мол)
2 : 4
15.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Чехия (мол)
1 : 3
12.06.2025
Англия (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Испания (мол)
2 : 2
21.03.2025
Чехия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
2 : 0
30.03.2021
Чехия (мол)
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:55 (прямая) "Спорт 1" 15:55 (прямая)
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