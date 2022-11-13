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Расписание матчей
Испания. Кубок
Касалегас - Реал Сосьедад
Касалегас - Реал Сосьедад: обзор матча 13 ноября 2022
Касалегас
13.11.2022, воскресенье, 21:00
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 4
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Касалегас - Реал Сосьедад
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Касалегас
Испания. Кубок, 1 раунд
Касалегас
1 : 4
13.11.2022
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
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