«Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов из-за смерти Салы

Принадлежащий ЦСКА Эджуке может оказаться в Уэльсе

Рэмзи вернулся в родной «Кардифф» спустя 12 лет

Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо

Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты

Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»