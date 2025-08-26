Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Кардифф - Челтенхэм
Кардифф - Челтенхэм: онлайн-трансляция 26 августа 2025
Кардифф
26.08.2025, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
- : -
Не начался
Челтенхэм
Матч
Статистика матча Кардифф - Челтенхэм
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Кардифф
Челтенхэм
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
10 февраля, 22:40
«Арсенал» отдал в аренду вратаря сборной Исландии
18 августа 2023, 17:14
Рэмзи вернулся в родной «Кардифф» спустя 12 лет
16 июля 2023, 11:53
1
Принадлежащий ЦСКА Эджуке может оказаться в Уэльсе
2 июля 2023, 10:50
«Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов из-за смерти Салы
16 мая 2023, 11:28
1
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
24 января 2021, 10:13
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
1
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
18 декабря 2016, 15:20
22
Больше новостей
Англия. Кубок лиги
Все
Текущие
Будущие
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Рединг
- : -
26.08.2025
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Кембридж Юнайтед
- : -
26.08.2025
Чарльтон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Вулверхэмптон
- : -
26.08.2025
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Борнмут
- : -
26.08.2025
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Аккрингтон Стэнли
- : -
26.08.2025
Донкастер Роверс
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Последние матчи
Все
Кардифф
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 4 тур
Уимблдон
0 : 1
19.08.2025
Кардифф
Англия. Вторая лига, 4 тур
Челтенхэм
1 : 2
19.08.2025
Бромли
Англия. Первая лига, 3 тур
Кардифф
3 : 0
16.08.2025
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 3 тур
Милтон Кинс Донс
5 : 0
16.08.2025
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 2 тур
Челтенхэм
0 : 2
09.08.2025
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 4 тур
Челтенхэм
1 : 2
19.08.2025
Бромли
Англия. Вторая лига, 3 тур
Милтон Кинс Донс
5 : 0
16.08.2025
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 2 тур
Челтенхэм
0 : 2
09.08.2025
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 1 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
02.08.2025
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 46 тур
Бромли
3 : 0
03.05.2025
Челтенхэм
