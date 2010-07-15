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Расписание матчей
Сток Сити - Бурсаспор
Сток Сити - Бурсаспор: обзор матча 15 июля 2010
Сток Сити
15.07.2010, четверг, 19:30
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Бурсаспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сток Сити - Бурсаспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сток Сити
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