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Расписание матчей
Бунедкор - Сконто
Бунедкор - Сконто: обзор матча 16 января 2011
Бунедкор
16.01.2011, воскресенье, 13:00
Кубок Содружества, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Сконто
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Матчи команд
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
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- : -
14.11.2026
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22.10.2026
Машал
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16.10.2026
Согдиана
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3 : 1
09.10.2026
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Дебрецен
9 : 2
23.07.2015
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Лига Европы, 2 раунд
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2 : 2
16.07.2015
Дебрецен
Лига Европы, 1 раунд
Сент-Патрикс
0 : 2
09.07.2015
Сконто
Лига Европы, 1 раунд
Сконто
2 : 1
02.07.2015
Сент-Патрикс
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