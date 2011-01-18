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Расписание матчей
Мика - Бунедкор
Мика - Бунедкор: обзор матча 18 января 2011
Мика
18.01.2011, вторник, 14:00
Кубок Содружества, группа B, 3 тур
2 : 1
Завершен
Бунедкор
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мика - Бунедкор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мика
Лига Европы, 1 раунд
Мика
1 : 1
10.07.2014
Сплит
Лига Европы, 1 раунд
Сплит
2 : 0
03.07.2014
Мика
Лига Европы, 1 раунд
Мика
1 : 1
09.07.2013
Рудар
Лига Европы, 1 раунд
Рудар
1 : 0
04.07.2013
Мика
Лига Европы
Мика
0 : 1
21.07.2011
Волеренга
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Нефтчи
- : -
14.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Бунедкор
1 : 2
05.11.2026
Хорезм
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Бунедкор
2 : 1
22.10.2026
Машал
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
Бунедкор
1 : 1
16.10.2026
Согдиана
Узбекистан. Суперлига, 23 тур
Пахтакор
3 : 1
09.10.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 22 тур
Бунедкор
2 : 1
19.09.2026
Бухара
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2024.12.24 10:30
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Три топ-клуба РПЛ следят за 17-летним игроком из Узбекистана
2024.12.18 11:27
3
Товарищеский матч. ЦСКА удержал победу над бывшим клубом Ривалдо (2:1)
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