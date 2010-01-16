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Расписание матчей
Дачия - Бунедкор
Дачия - Бунедкор: обзор матча 16 января 2010
Дачия
16.01.2010, суббота, 17:00
Кубок Содружества, группа D, 1 тур
0 : 1
Завершен
Бунедкор
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Статистика матча Дачия - Бунедкор
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0
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Матчи команд
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Бельцы
0 : 0
17.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Шериф
2 : 1
03.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Дачия
0 : 3
25.04.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Дачия
1 : 2
18.04.2026
Петрокуб
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Нефтчи
- : -
14.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Бунедкор
1 : 2
05.11.2026
Хорезм
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Бунедкор
2 : 1
22.10.2026
Машал
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
Бунедкор
1 : 1
16.10.2026
Согдиана
Узбекистан. Суперлига, 23 тур
Пахтакор
3 : 1
09.10.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 22 тур
Бунедкор
2 : 1
19.09.2026
Бухара
Информация о матче
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10 января
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Товарищеский матч. ЦСКА одержал уверенную победу над «Дачией»
2016.02.06 15:35
2
Экс-зенитовец перешел в узбекистанский клуб
10 января
7
«Рубин» готов расстаться с пятью игроками
2024.12.24 10:30
1
Три топ-клуба РПЛ следят за 17-летним игроком из Узбекистана
2024.12.18 11:27
3
Товарищеский матч. ЦСКА удержал победу над бывшим клубом Ривалдо (2:1)
2024.03.22 21:00
ЦСКА проведет товарищеский матч с узбекистанским клубом в Москве
2024.03.14 08:31
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