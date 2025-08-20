Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов
Буде-Глимт - Штурм
Буде-Глимт - Штурм: онлайн-трансляция 20 августа 2025
Буде-Глимт
20.08.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, Play-offs
- : -
Ответный матч – 26.08.2025
Не начался
Штурм
Матч
Статистика матча Буде-Глимт - Штурм
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Буде-Глимт
Штурм
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
Российский вратарь Хайкин хочет получить гражданство Норвегии
14 июля, 14:25
9
«Штурм» сообщил о комичной травме Худякова
10 июля, 20:23
1
Кафанов назвал сборную, за которую хочет играть Хайкин
3 июня, 09:54
1
Хайкин: «Очень люблю Норвегию и хочу как можно скорее получить гражданство»
3 июня, 00:45
11
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
Российский вратарь Хайкин хочет получить гражданство Норвегии
14 июля, 14:25
9
Кафанов назвал сборную, за которую хочет играть Хайкин
3 июня, 09:54
1
Хайкин: «Очень люблю Норвегию и хочу как можно скорее получить гражданство»
3 июня, 00:45
11
Опубликована символическая сборная сезона в Лиге Европы
22 мая, 21:44
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Штурм» сообщил о комичной травме Худякова
10 июля, 20:23
1
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
26 мая, 13:40
12 команд вылетели из Лиги чемпионов и завершили евросезон
30 января, 01:21
1
«Штурм» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025
29 января, 21:50
Больше новостей
Лига чемпионов
Все
Текущие
Будущие
Лига чемпионов, Play-offs
Рейнджерс
- : -
19.08.2025
Брюгге
Лига чемпионов, Play-offs
Црвена Звезда
- : -
19.08.2025
Пафос
Лига чемпионов, Play-offs
Ференцварош
- : -
19.08.2025
Карабах
Лига чемпионов, Play-offs
Фенербахче
- : -
20.08.2025
Бенфика
Лига чемпионов, Play-offs
Селтик
- : -
20.08.2025
Кайрат
Лига чемпионов, Play-offs
Рейнджерс
- : -
19.08.2025
Брюгге
Лига чемпионов, Play-offs
Црвена Звезда
- : -
19.08.2025
Пафос
Лига чемпионов, Play-offs
Ференцварош
- : -
19.08.2025
Карабах
Лига чемпионов, Play-offs
Фенербахче
- : -
20.08.2025
Бенфика
Лига чемпионов, Play-offs
Селтик
- : -
20.08.2025
Кайрат
Последние матчи
Все
Буде-Глимт
Штурм
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рид
1 : 3
16.08.2025
Штурм
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Стремсгодсет
0 : 5
15.08.2025
Буде-Глимт
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Штурм
1 : 2
10.08.2025
Рапид
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Буде-Глимт
1 : 1
09.08.2025
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
ХамКам
1 : 3
03.08.2025
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Стремсгодсет
0 : 5
15.08.2025
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Буде-Глимт
1 : 1
09.08.2025
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
ХамКам
1 : 3
03.08.2025
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Буде-Глимт
1 : 0
30.07.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Буде-Глимт
7 : 2
26.07.2025
Волеренга
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рид
1 : 3
16.08.2025
Штурм
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Штурм
1 : 2
10.08.2025
Рапид
Австрия. Бундеслига, 1 тур
ЛАСК
0 : 2
01.08.2025
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
1 : 1
24.05.2025
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
18.05.2025
Штурм
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: