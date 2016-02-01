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Расписание матчей
Зенит - Брондбю
Зенит - Брондбю: обзор матча 01 февраля 2016
Зенит
01.02.2016, понедельник, 21:45
Кубок Атлантики, группа B, 1 тур
2 : 0
Завершен
Брондбю
32'
О. Шатов
57'
А. Витсель
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Брондбю
Замена
Н. Саламатов
️️️️
А. Витсель
85'
Замена
П. Долгов
️️️️
Данни
79'
Замена
В. Зинков
️️️️
О. Шатов
79'
Замена
И. Зуев
️️️️
Н. Ломбертс
71'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Х. Гарсия
71'
Замена
Халк
️️️️
А. Дзюба
70'
68'
Желтая карточка
Р. Дурмиси
63'
Замена
К. Нергор
️️️️
К. Вильчек
63'
Замена
Ф. Хольст
️️️️
Л. Фири
62'
Замена
Д. Бойсен
️️️️
К. Якобсен
ГОЛ! 2:0!
А. Витсель
57'
46'
Замена
М. Йохансен
️️️️
Д. Аггер
46'
Замена
Р. Остин
️️️️
Т. Каленберг
Замена
Ю. Жирков
️️️️
А. Иванов
46'
Замена
А. Кокорин
️️️️
Маурисио
46'
Замена
Л. Нету
️️️️
А. Анюков
46'
ГОЛ! 1:0!
О. Шатов
Пас отдал
Маурисио
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
22
Андрей Иванов
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
8
Маурисио
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
10
Данни
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Брондбю
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Мартин Альбрехтсен
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
14
Кристиан Якобсен
АП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
33
Валерий Ярошенко
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
7
Халк
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Брондбю
16
Мадс Топпель
ВР
18
Йеспер Йулсгор
ЦЗ
28
Малте Йохансен
ЦЗ
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
7
Магнус Эрикссон
ЦП
6
Мартин Ернсков
ЦП
8
Родольф Остин
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
15
Давид Бойсен
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Лодыгин
22
Иванов
6
Ломбертс
24
Гарай
22
Анюков
8
Маурисио
6
Хави Гарсия
27
Витсель
27
Шатов
10
Данни
22
Дзюба
4-3-1-2
1
Реннов
22
Аггер
22
Дурмиси
13
Ларссон
5
Альбрехтсен
17
Юлсагер
18
Фири
7
Каленберг
14
Якобсен
20
Пукки
10
Вильчек
27
Витсель
10
Саламатов
10
Саламатов
27
Витсель
22
Иванов
18
Жирков
18
Жирков
22
Иванов
6
Ломбертс
58
Зуев
58
Зуев
6
Ломбертс
22
Анюков
13
Нету
13
Нету
22
Анюков
6
Хави Гарсия
4
Юсупов
4
Юсупов
6
Хави Гарсия
27
Шатов
5
Зинков
5
Зинков
27
Шатов
22
Дзюба
7
Халк
7
Халк
22
Дзюба
10
Данни
91
Долгов
91
Долгов
10
Данни
8
Маурисио
9
Кокорин
9
Кокорин
8
Маурисио
22
Аггер
28
Йохансен
28
Йохансен
22
Аггер
18
Фири
23
Хольст
23
Хольст
18
Фири
14
Якобсен
15
Бойсен
15
Бойсен
14
Якобсен
7
Каленберг
8
Остин
8
Остин
7
Каленберг
10
Вильчек
23
Нергор
23
Нергор
10
Вильчек
Остались в запасе
Зенит
Брондбю
33
Валерий Ярошенко
ЦП
13
Павел Киреенко
ЛВ
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
7
Магнус Эрикссон
ЦП
6
Мартин Ернсков
ЦП
18
Йеспер Йулсгор
ЦЗ
16
Мадс Топпель
ВР
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
33
Валерий Ярошенко
ЦП
13
Павел Киреенко
ЛВ
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
Остались в запасе
7
Магнус Эрикссон
ЦП
6
Мартин Ернсков
ЦП
18
Йеспер Йулсгор
ЦЗ
16
Мадс Топпель
ВР
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Зенит - Брондбю
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
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