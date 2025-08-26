Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Сток Сити - Брэдфорд Сити
Сток Сити - Брэдфорд Сити: онлайн-трансляция 26 августа 2025
Сток Сити
26.08.2025, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
- : -
Не начался
Брэдфорд Сити
Матч
Статистика матча Сток Сити - Брэдфорд Сити
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Сток Сити
Брэдфорд Сити
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября 2024, 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
16 июня 2022, 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
15 января 2022, 21:36
34-летний Шоукросс закончил карьеру. Последний сезон он провел в «Интер» Майами
11 января 2022, 23:45
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября 2024, 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
16 июня 2022, 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
15 января 2022, 21:36
34-летний Шоукросс закончил карьеру. Последний сезон он провел в «Интер» Майами
11 января 2022, 23:45
Чемпионшип. «Мидлсбро» добыл путевку в АПЛ и другие результаты
7 мая 2016, 16:35
Больше новостей
Англия. Кубок лиги
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Рединг
- : -
26.08.2025
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Кембридж Юнайтед
- : -
26.08.2025
Чарльтон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Вулверхэмптон
- : -
26.08.2025
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Борнмут
- : -
26.08.2025
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Аккрингтон Стэнли
- : -
26.08.2025
Донкастер Роверс
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Рединг
- : -
26.08.2025
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Кембридж Юнайтед
- : -
26.08.2025
Чарльтон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Вулверхэмптон
- : -
26.08.2025
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Борнмут
- : -
26.08.2025
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Аккрингтон Стэнли
- : -
26.08.2025
Донкастер Роверс
Последние матчи
Сток Сити
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 4 тур
Стокпорт Каунти
1 : 2
19.08.2025
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 3 тур
Брэдфорд Сити
2 : 1
16.08.2025
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 3
16.08.2025
Сток Сити
Англия. Первая лига, 2 тур
Нортгемптон Таун
0 : 0
09.08.2025
Брэдфорд Сити
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Сток Сити
3 : 1
09.08.2025
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 3
16.08.2025
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Сток Сити
3 : 1
09.08.2025
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Дерби Каунти
0 : 0
03.05.2025
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Сток Сити
0 : 2
25.04.2025
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Лидс
6 : 0
21.04.2025
Сток Сити
Англия. Первая лига, 4 тур
Стокпорт Каунти
1 : 2
19.08.2025
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 3 тур
Брэдфорд Сити
2 : 1
16.08.2025
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 2 тур
Нортгемптон Таун
0 : 0
09.08.2025
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 1 тур
Брэдфорд Сити
2 : 1
02.08.2025
Уиком Уондерерс
Англия. Вторая лига, 46 тур
Брэдфорд Сити
1 : 0
03.05.2025
Флитвуд
