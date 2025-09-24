Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ньюкасл - Брэдфорд Сити
Ньюкасл - Брэдфорд Сити: онлайн-трансляция 24 сентября 2025
Ньюкасл
24.09.2025, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
- : -
Не начался
Брэдфорд Сити
Матч
Статистика матча Ньюкасл - Брэдфорд Сити
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Ньюкасл
Брэдфорд Сити
Лига чемпионов. Дубль Рэшфорда принес «Барсе» победу над «Ньюкаслом», «Ман Сити» сильнее «Наполи» и другие результаты
18 сентября, 23:59
«Ньюкасл» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025
18 сентября, 20:50
Рейтинг клубов с наибольшими тратами на текущий состав: 7 из 10 представляют АПЛ
17 сентября, 18:58
Где смотреть матч «Ньюкасл» – «Барселона»: во сколько прямая трансляция: 18 сентября 2025
17 сентября, 09:31
«Ньюкасл» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
12 сентября, 09:35
Лига чемпионов. Дубль Рэшфорда принес «Барсе» победу над «Ньюкаслом», «Ман Сити» сильнее «Наполи» и другие результаты
18 сентября, 23:59
«Ньюкасл» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025
18 сентября, 20:50
Рейтинг клубов с наибольшими тратами на текущий состав: 7 из 10 представляют АПЛ
17 сентября, 18:58
Где смотреть матч «Ньюкасл» – «Барселона»: во сколько прямая трансляция: 18 сентября 2025
17 сентября, 09:31
«Ньюкасл» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
12 сентября, 09:35
Чемпионшип. «Мидлсбро» добыл путевку в АПЛ и другие результаты
7 мая 2016, 16:35
Больше новостей
Англия. Кубок лиги
Все
Текущие
Будущие
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Барнсли
- : -
23.09.2025
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Линкольн
- : -
23.09.2025
Челси
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Бернли
- : -
23.09.2025
Кардифф
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Рексхэм
- : -
23.09.2025
Рединг
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вулверхэмптон
- : -
23.09.2025
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Барнсли
- : -
23.09.2025
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Линкольн
- : -
23.09.2025
Челси
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Бернли
- : -
23.09.2025
Кардифф
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Рексхэм
- : -
23.09.2025
Рединг
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вулверхэмптон
- : -
23.09.2025
Эвертон
Последние матчи
Все
Ньюкасл
Брэдфорд Сити
Лига чемпионов, 1 тур
Ньюкасл
1 : 2
18.09.2025
Барселона
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Ньюкасл
1 : 0
13.09.2025
Вулверхэмптон
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 1
13.09.2025
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 7 тур
Донкастер Роверс
3 : 1
06.09.2025
Брэдфорд Сити
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Лидс
0 : 0
30.08.2025
Ньюкасл
Лига чемпионов, 1 тур
Ньюкасл
1 : 2
18.09.2025
Барселона
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Ньюкасл
1 : 0
13.09.2025
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Лидс
0 : 0
30.08.2025
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ньюкасл
2 : 3
25.08.2025
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Астон Вилла
0 : 0
16.08.2025
Ньюкасл
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 1
13.09.2025
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 7 тур
Донкастер Роверс
3 : 1
06.09.2025
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 6 тур
Брэдфорд Сити
3 : 2
30.08.2025
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Сток Сити
0 : 3
26.08.2025
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 5 тур
Питерборо Юнайтед
1 : 1
23.08.2025
Брэдфорд Сити
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: