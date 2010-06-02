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Расписание матчей
Зимбабве - Бразилия
Зимбабве - Бразилия: обзор матча 02 июня 2010
Зимбабве
02.06.2010, среда, 17:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 3
Завершен
Бразилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Зимбабве - Бразилия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
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30.05.2026
Зимбабве
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