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Расписание матчей
Танзания - Бразилия
Танзания - Бразилия: обзор матча 07 июня 2010
Танзания
07.06.2010, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 5
Завершен
Бразилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Танзания - Бразилия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Танзания
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
09.06.2026
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
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