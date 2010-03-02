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Расписание матчей
Ирландия - Бразилия
Ирландия - Бразилия: обзор матча 02 марта 2010
Ирландия
02.03.2010, вторник, 23:05
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Бразилия
44'
К. Эндрюс (АГ)
76'
Робиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ирландия - Бразилия
Замена
Луизао
️️️️
Лусио
Замена
Л. Бест
️️️️
К. Дойл
Замена
Нилмар
️️️️
Робиньо
ГОЛ! 0:2!
Робиньо
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Л. Лоуренс
Замена
Графите
️️️️
Адриано
Замена
Д. Алвес
️️️️
Рамирес
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Д. Дафф
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Г. Уилэн
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Эндрюс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
16
Шей Гивен
ВР
3
Кевин Килбейн
ЛЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
2
Шон Сент-Леджер
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
7
Лиам Лоуренс
ЛП
8
Кейт Эндрюс
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
11
Дэмьен Дафф
ПП
13
Кевин Дойл
ЦФ
10
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
3
Лусио
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
6
Мишел Бастос
ЛП
5
Фелипе Мело
ОП
8
Силва Жилберто
ЦП
0
Рамирес
ЦП
20
Кака
АП
7
Робиньо
ЦФ
9
Адриано
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Ирландия
22
Брайн Мерфи
ВР
1
Кирен Вествуд
ВР
20
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Кевин Фоли
ПЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
18
Даррон Гибсон
ЦП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
18
Леон Бест
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
15
Энтони Стоукс
ЦФ
Бразилия
22
Дони
ВР
16
Жилберто Мело
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
17
Жозуэ
ОП
23
Графите
ЦФ
19
Жулио Баптиста
ЦФ
19
Нилмар
ЦФ
4-4-2
16
Гивен
3
Килбейн
12
МакШейн
2
Сент-Леджер
12
Келли
7
Лоуренс
8
Эндрюс
6
Уилэн
11
Дафф
10
Кин
13
Дойл
3-1-3-1-2
0
Сезар
0
Майкон
4
Жуан
3
Лусио
5
Мело
8
Жилберто
0
Рамирес
6
Бастос
20
Кака
9
Адриано
7
Робиньо
6
Уилэн
18
Гибсон
18
Гибсон
6
Уилэн
7
Лоуренс
8
МакКарти
8
МакКарти
7
Лоуренс
11
Дафф
7
МакГиди
7
МакГиди
11
Дафф
13
Дойл
18
Бест
18
Бест
13
Дойл
3
Лусио
14
Луизао
14
Луизао
3
Лусио
0
Рамирес
13
Алвес
13
Алвес
0
Рамирес
9
Адриано
23
Графите
23
Графите
9
Адриано
7
Робиньо
19
Нилмар
19
Нилмар
7
Робиньо
Остались в запасе
Ирландия
Бразилия
22
Брайн Мерфи
ВР
1
Кирен Вествуд
ВР
20
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Кевин Фоли
ПЗ
9
Шейн Лонг
ЦФ
15
Энтони Стоукс
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
22
Дони
ВР
16
Жилберто Мело
ЦЗ
17
Жозуэ
ОП
19
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Остались в запасе
22
Брайн Мерфи
ВР
1
Кирен Вествуд
ВР
20
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Кевин Фоли
ПЗ
9
Шейн Лонг
ЦФ
15
Энтони Стоукс
ЦФ
Остались в запасе
22
Дони
ВР
16
Жилберто Мело
ЦЗ
17
Жозуэ
ОП
19
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Главный тренер
Карлос Дунга
Статистика матча Ирландия - Бразилия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Авива-Стэдиум
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