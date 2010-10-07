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Расписание матчей
Бразилия - Иран
Бразилия - Иран: обзор матча 07 октября 2010
Бразилия
07.10.2010, четверг, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Иран
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бразилия - Иран
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
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Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
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14.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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