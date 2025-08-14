Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Лига Европы
Бранн - Хэкен
Бранн - Хэкен: обзор матча 14 августа 2025
Бранн
14.08.2025, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Хэкен
38'
D. De Roeve (АГ)
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Бранн - Хэкен
Завершен
90'
+7
Желтая карточка
Амор Лаюни
Пенальти не реализован
Никлас Кастро
90'
+4
80'
Замена
Samuel Leach Holm
️️️️➡️️
Миккель Ригор
77'
Замена
Severin Nioule
️️️️➡️️
Adrian Svanback
Замена
Никлас Кастро
️️️️➡️️
Ульрик Матисен
66'
Замена
Бор Финне
️️️️➡️️
Markus Haaland
66'
Желтая карточка
Эмиль Корнвиг
62'
61'
Желтая карточка
Julius Lindberg
58'
Замена
John Paul Dembe
️️️️➡️️
Isak Brusberg
56'
Желтая карточка
Silas Andersen
38'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Denzel De Roeve
Пас отдал
Амор Лаюни
17'
Желтая карточка
Adrian Svanback
13'
Желтая карточка
Olle Samuelsson
Желтая карточка
Ульрик Матисен
11'
Показать весь матч
Бранн
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
43
Rasmus Holten
ЦЗ
2
Джафет Сери
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
41
Lars Remmem
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
9
Никлас Кастро
ЛВ
7
Мадс Хансен
ПВ
11
Бор Финне
ЦФ
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
32
Oscar Jansson
ВР
35
Sigge Jansson
ЦЗ
28
Filip Ohman
ЦЗ
44
Harry Hilvenius
ЦЗ
7
Sanders Ngabo
ЦП
15
Samuel Leach Holm
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
31
Lasse Madsen
ЦП
29
Severin Nioule
ЦФ
9
Срджан Хрстич
ЦФ
19
John Paul Dembe
ЦФ
Бранн
Хэкен
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
43
Rasmus Holten
ЦЗ
2
Джафет Сери
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
41
Lars Remmem
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
7
Мадс Хансен
ПВ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
1
Андреас Линде
ВР
32
Oscar Jansson
ВР
35
Sigge Jansson
ЦЗ
28
Filip Ohman
ЦЗ
44
Harry Hilvenius
ЦЗ
7
Sanders Ngabo
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
31
Lasse Madsen
ЦП
9
Срджан Хрстич
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Статистика матча Бранн - Хэкен
2
5
Желтые карточки
2
5
Информация о матче
Главный судья:
Ник Уэлш
Стадион:
Brann Stadion, Bergen
Новости команд
Все
Бранн
Хэкен
«Хэкен» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.80
6 августа, 08:56
«Хэкен» – «Андерлехт»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00
30 июля, 09:23
«Зальцбург» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.65
29 июля, 10:56
«Бранн» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2025
23 июля, 18:50
«Андерлехт» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
23 июля, 09:05
«Хэкен» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.80
6 августа, 08:56
«Зальцбург» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.65
29 июля, 10:56
«Бранн» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2025
23 июля, 18:50
«Бранн» – «Зальцбург»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 3.20
22 июля, 08:27
Фанаты «Бранна» пожертвовали деньги в детский дом Алматы
30 августа 2024, 12:35
1
«Хэкен» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.80
6 августа, 08:56
«Хэкен» – «Андерлехт»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00
30 июля, 09:23
«Андерлехт» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
23 июля, 09:05
«Хэкен» – «Спартак Трнава» прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
16 июля, 12:17
Прогноз на точный счeт матча «Хэкен» – «Спартак Трнава»: Лига Европы, 17 июля 2025
16 июля, 08:49
Больше новостей
Последние матчи
Все
Бранн
Хэкен
Лига Европы, 3 раунд
Бранн
0 : 1
14.08.2025
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
Дегерфорс
0 : 0
10.08.2025
Хэкен
Лига Европы, 3 раунд
Хэкен
0 : 2
07.08.2025
Бранн
Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
Хэкен
1 : 2
03.08.2025
Эльфсборг
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Сарпсборг 08
1 : 4
02.08.2025
Бранн
Лига Европы, 3 раунд
Бранн
0 : 1
14.08.2025
Хэкен
Лига Европы, 3 раунд
Хэкен
0 : 2
07.08.2025
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Сарпсборг 08
1 : 4
02.08.2025
Бранн
Лига чемпионов, 2 раунд
Зальцбург
1 : 1
30.07.2025
Бранн
Лига чемпионов, 2 раунд
Бранн
1 : 4
23.07.2025
Зальцбург
Лига Европы, 3 раунд
Бранн
0 : 1
14.08.2025
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
Дегерфорс
0 : 0
10.08.2025
Хэкен
Лига Европы, 3 раунд
Хэкен
0 : 2
07.08.2025
Бранн
Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
Хэкен
1 : 2
03.08.2025
Эльфсборг
Лига Европы, 2 раунд
Хэкен
2 : 1
31.07.2025
Андерлехт
Архив
