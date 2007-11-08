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Расписание матчей
Ренн - Бранн
Ренн - Бранн: обзор матча 08 ноября 2007
Ренн
08.11.2007, четверг, 21:00
Кубок УЕФА, группа D, 2 тур
1 : 1
Завершен
Бранн
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Статистика матча Ренн - Бранн
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Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
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- : -
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Франция. Лига 1, 10 тур
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0 : 0
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Бранн
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