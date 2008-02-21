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Расписание матчей
Эвертон - Бранн
Эвертон - Бранн: обзор матча 21 февраля 2008
Эвертон
21.02.2008, четверг, 23:00
Кубок УЕФА, 1/16 финала
6 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Бранн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эвертон - Бранн
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
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0 : 1
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24.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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