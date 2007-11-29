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Расписание матчей
Бранн - Динамо Загреб
Бранн - Динамо Загреб: обзор матча 29 ноября 2007
Бранн
29.11.2007, четверг, 22:15
Кубок УЕФА, группа D, 3 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Загреб
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Статистика матча Бранн - Динамо Загреб
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Матчи команд
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КФУМ-Камератене
- : -
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08.11.2026
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1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
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2 : 1
27.10.2026
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2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
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